KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KYK 2023 burs ve kredi başvuru sonuçlarında

KYK burs ve kredi sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuruları ekim ayı içerisinde alındı. Adaylar başvurularını 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabildi. Başvuru yapan öğrenciler heyecanla KYK burs ve kredi sonuçlarını beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta duyurulmuştu.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim tarihinde başladı 19 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu sene de benzer bir süre aralığında yayımlanması bekleniyor.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLDİ?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabildi.





