FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KYK 2023 burs ve kredi başvuru sonuçlarında

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KYK 2023 burs ve kredi başvuru sonuçlarında

23.10.2023 15:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecan giderek artıyor. 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’da sona eren burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapıldı. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler KYK 2023 burs ve kredi başvuru sonuçlarında

KYK burs ve kredi sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuruları ekim ayı içerisinde alındı. Adaylar başvurularını 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabildi. Başvuru yapan öğrenciler heyecanla KYK burs ve kredi sonuçlarını beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta duyurulmuştu.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim tarihinde başladı 19 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu sene de benzer bir süre aralığında yayımlanması bekleniyor.

kyk burs başvurusu

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

kyk burs sonuçları

KİMLER BAŞVURU YAPABİLDİ?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabildi.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin'de beklenmedik hareket! Aylar sonra ilk...Bitcoin'de beklenmedik hareket! Aylar sonra ilk...
Memur ve emekliye zam tablosu değiştiMemur ve emekliye zam tablosu değişti
Kentsel dönüşümde resmi olarak açıklandıKentsel dönüşümde resmi olarak açıklandı
Anahtar Kelimeler:
kyk burs kyk burs açıklandı mı kyk burs sonuçları açıklandı mı kyk kredi basvurusu

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.