KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2023-2024: KYK burs başvuruları ne zaman? Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora burs ücretleri

KYK burs başvuruları her sene internet üzerinden online olarak yapılıyor. KYK yurt sonuçları geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile erişime açıldı. Öğrenciler şimdi KYK burs ve kredi başvuruları için yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora için 2023 -2024 KYK burs ücretleri...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurusu ile ilgili detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aktarılacak.

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım içerisinde gerçekleştirilmişti.

KYK burs başvuru tarihleri belli olduğu zaman haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK BURSLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2024 KYK burs tutarı henüz açıklanmadı.

2023 Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans bursu: 1.250 TL, Yüksek lisans bursu 2.500 TL, Doktora bursu ise 3.750 TL'dir.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Öğrenim kredisinden yararlanabilecek öğrenciler: