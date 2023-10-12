KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI! KYK burs başvurusu nasıl yapılır, ne zamana kadar? E-Devlet KYK burs başvuru ekranı

KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğrencilerin en önemli gelir kalemleri arasında yer alan KYK bursu ve öğrenim kredisi için başvurular kabul edilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuya dair beklenen açıklamayı az önce yaptı. Peki, KYK bursu ve kredisi nasıl alınır? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, ne zamana kadar? İşte konuya dair tüm detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Burs / Kredi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz" dedi.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

E DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

2023 KYK KREDİ VE BURSLARI NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL



