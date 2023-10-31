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KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI! KYK lisans, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

31.10.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları merakla beklenirken kredi ve burs miktarlarına dair bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2024 yılından itibaren geçerli olacak KYK lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin faydalanabildiği burs ve kredi miktarlarını müjdeledi. Açıklamanın detaylarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI! KYK lisans, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

KYK burs ve kredi miktarları son dakika açıklaması ile belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin merakla beklediği KYK burs ve kredi miktarlarını açıkladı. Açıklanan rakamlar 2024 yılıdan itibaren geçerli olacak. İşte 2024 KYK burs ve kredi miktarları...

KYK BURSU ARTTI MI?

31 Ekim 2023 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, KYK burs ve kredi miktarlarına ilişkin, "2024 yılında kredi ve burslar artıyor. Lisans öğrencileri için 2 bin liraya, yüksek lisans için 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

kyk burss

KYK BURS VE KREDİ 2024 NE KADAR OLDU?

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL'den 2 bin TL'ye,

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.

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cumhurbaşkanı recep tayip erdoğan

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