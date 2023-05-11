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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TARİHİ 2023: KYK kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri

11.05.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili geçtiğimiz gün açıklamada bulunuldu. TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile daha önceden netleşmişti. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, KYK kredi ödemeleri yattı mı? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TARİHİ 2023: KYK kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili açıklamada bulunuldu. Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans eğitimi ve üstü eğitim alan öğrencilere devlet yardımı sürüyor. Mayıs ayı KYK ödemeleri yapıldı. İşte, TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri 10 Mayıs itibarıyla tüm öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Öğrenciler her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numaraların göre ödemeleri almaya hak kazanıyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

KYK ödeme tarihleri şekli ise şu şekilde:

TC kimlik numarası 0 ile bitenler: her ayın 6’sında

TC kimlik numarası 2 ile bitenler: her ayın 7’sinde

TC kimlik numarası 4 ile bitenler: her ayın 8’inde

TC kimlik numarası 6 ile bitenler: her ayın 9’unda ve

TC kimlik numarası 8 ile bitenler: her ayın 10’unda ödemelerini almaktadır.

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