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KYK bursları ne zaman yatar? Üç aylık KYK burs kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının son rakamına dikkat!

16.12.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burslarının ne zaman yatacağı araştırılıyor. KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. KYK burs ve kredi sonuçları bugün erişime açıldı. Peki, KYK bursları ne zaman yatar? Üç aylık KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK bursları ne zaman yatar? Üç aylık KYK burs kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının son rakamına dikkat!

KYK burs ve kredi ücretinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorlar. Burs ve kredi almaya hak kazananlar KYK ödeme tarihlerini öğrenmek istiyorlar. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
Her sene Ön lisans ve lisans öğrencilerine ilk burs ödemeleri geriye dönük olarak 3 aylık toplu şekilde yatırılıyor. Bu sene de ödemelerin aynı şekilde yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.

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