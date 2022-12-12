KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 KYK burs ve kredi miktarı açıklandı mı? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi artışını açıkladı. Birçok üniversiteli genci yakından ilgilendiren KYK bursu hakkında yapılan açıklamanın detayları sorgulanmaya başladı. Öğrenciler, burs miktarlarını merak ediyorlar. İşte KYK burs ve kredi miktarları...

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

2023 yılı için KYK lisans öğrencileri burs miktarı 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans öğrencileri burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora öğrecnileri burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.



