KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023? GSB tarafından ödenen burs ne kadar? T.C. kimlik numarasına göre KYK bursu ödeme tarihleri

KYK bursu ödeme tarihleri 14 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 12 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında alınan başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtti. Bilindiği üzere ödemeler 2024 yılıında lisans ve ön lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine ise 6 bin TL olarak yatırılacak. KYK bursu ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte T.C. kimlik numarasına göre KYK bursu ödeme tarihleri...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

KYK burs ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandı ve sonuçlar 13 Kasım 2023 Pazartesi günü açıklandı.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURSU ÖDEME TARİHLERİ 2023

KYK bursu ödeme tarihleri merak edildi.

Burslar, KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





