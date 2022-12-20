KYK bursu ne zaman yatacak, YATTI MI? KYK ilk burslar hangi tarihte ödenecek? Öğrencilerin gözü bu haberde

KYK bursu ve kredisine başvuru yapıp almaya hak kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediyorlar. 2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya yükseltildi. Peki, KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK ilk bursların ödeme tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar...

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS VE KREDİLERİ 2023 NE KADAR OLDU?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

KYK kredi taahhütname onaylaması nereden nasıl yapılır?Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

