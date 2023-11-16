KYK BURSU ÖDEME TARİHLERİ 2023: GSB KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar? 3 aylık toplu ödeme!

KYK bursu ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak. 14 Kasım'da Twitter'dan açıklama Yaptı. Bakan Bak 12 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında alınan başvurulara ilişkin sonuçların erişime açıldığını ifade etti. "2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte KYK bursu ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandı ve sonuçlar 13 Kasım 2023 Pazartesi günü açıklandı.

Burslar, KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

2024 KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

KYK bursu konusunda açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Yapılan açıklamaya göre; 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarıldı.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

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