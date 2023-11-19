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KYK taahhütname onayı 2023 saat kaçta bitiyor? KYK burs/kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? İşlemler için son gün!

19.11.2023 15:23 | Son Güncelleme:
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KYK taahhütname onayında son güne gelindi. KYK burs sonuçları geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Bakan Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. Bu gelişmenin ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onayı süreci başlamıştı. Peki, KYK taahhütname onayı 2023 saat kaçta bitiyor? KYK burs/kredi taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK taahhütname onayı 2023 saat kaçta bitiyor? KYK burs/kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? İşlemler için son gün!

KYK burs ve kredi taahütname onayı işleminin saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları bu sene 12 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında yapılmış, geçtiğimiz gün ise sonuçlar erişime açılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı. KYK burs ve kredi taahhütname onayına ilişkin sorgulamalar yoğunluk kazandı.

KYK TAAHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

kyk burss

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

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