KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır? Başvuru için son gün!

KYK yurt sonuçları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde alınmaya başladı. KYK yurt başvuru sonuçları kapsamında öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılanacak. Peki, KYK yurt başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? İşte 2023 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı...

KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sürecinin 29 Ağustos 2023 tarihinde başladığını duyurdu. Başvurular bugün (2 Eylül 2023 Cuma) saat 23.59'da sona erecek.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların 2 Eylül tarihinde tamamlanmasının ardından Eylül ayının ilk haftasına kadar erişime açılacak.

KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen akabinde kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.



