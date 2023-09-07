KYK YURT SONUÇLARI 2023 GSB E-DEVLET SORGULAMA: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. KYK yurt başvuru sonuçları kapsamında öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılanacak. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklaması ile 29 Ağustos'ta başlatan başvuru süreci, 2 Eylül Cuma günü sona erdi. Şimdi öğrencilerin gözü kulağı GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Turkiye.gov.tr e-Devlet GSB KYK yurt başvuru sonucu ekranı ve detaylar haberimizde...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK yurt sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.