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Lahmacun fiyatı tepki toplamıştı! Bodrumdaki fiyata Gaziantep’te 20 lahmacun yeniyor

24.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonun başlamasıyla birlikte bu yıl da Bodrum'da lahmacun fiyatları gündemde. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 TL ile 10 bin avro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 TL’ye satılması tepki topladı. Lahmacun fiyatı tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da katıldı. Ustalar, tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebildiğini aktardı.

Lahmacun fiyatı tepki toplamıştı! Bodrumdaki fiyata Gaziantep’te 20 lahmacun yeniyor

Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 TL ile 10 bin avro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 TL’ye satılması tepki topladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gündem olan lahmacun fiyatları tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da dahil oldu.

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GAZİANTEP’TE 10, PLAJLARDA 200 TL

Gastronomi şehri Gaziantep’te lahmacunun tanesi 10 TL’ye satılırken, Antalya ve Muğla gibi tatil şehirlerinde bu fiyat 200 TL’ye kadar çıkıyor. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebilirken Gaziantepli lahmacun ustaları tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatının abartıldığını ifade etti. Gastronomi şehri Gaziantep’e herkesi gerçek lahmacunu yemeye beklediklerini söyleyen lahmacun ustası Şükrü Savun, plajlarda fahiş fiyata satılan lahmacunla Gaziantep lahmacunu arasında hem fiyat hem de lezzet olarak dünya kadar fark olduğunu söyledi.

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“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN PARA KAZANMA DEĞİL LEZZETTİR”

Usta Şükrü Savun, hem kendi mekânında hem de Gaziantep genelinde lahmacunun 10 TL’ye satıldığını vurguladı. Bodrum ve tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatı ile lezzetinin hiçbir alakası olmadığını aktaran Savun, “Gaziantep lahmacununun lezzet sırrı biz yetişen ustaların lahmacunu yaparken içine sevgisini katmasıdır. Biz bu işi canı gönülden yapıyoruz. Biz burada para kazanmayı 3-4. plana atıyoruz. Bizim için en önemli olan şey lezzettir” ifadelerini kullandı.

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LEZZETLİ LAHMACUNUN SIRRINI USTASI ANLATTI

Gaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi. Lahmacuna soğan değil sarımsak koyduklarını ifade eden Savun, “Mesela kış mevsiminde domates mevsimi olmadığı için çok az konulur. İçine konulan malzemeleri mevsimine göre ayarlıyoruz. Bunların hepsi püf noktalar. Burada lahmacunun içini hazırlarken zırha vurarak hazırlıyoruz. Çünkü makineye konulduğu zaman sebzeler ile et suya kesiyor. Makine basınçla çektiği için lezzeti bozuyor. Pide normalde 400 derecede pişerken lahmacun 250 derecede pişer. Fırın çok sıcak olmadığı zaman hem eti pişiyor hem de hamur ayrı bir gevreklik kazanıyor. Lahmacun pişerken çıtırlaşması gerekiyor. Hamurun kenarlarının pişerken hafiften havaya kalkması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Bodrum
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