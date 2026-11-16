Laleli'nin görünmeyen ticareti! Sokaklar dolarla el değiştiriyor

İstanbul'un Laleli semti, yalnızca konfeksiyon ürünleriyle değil, yük taşıyan hamallarıyla da tanınıyor. Bir dönem bu sokaklarda çalışabilmek için 15-20 bin doları gözden çıkaran hamallar, bugün eski kazançlarından oldukça uzak. Geçmişte haftalık 300-500 dolar kazanabilen hamallar, şimdilerde 100 dolarlık geliri bile yeterli görüyor.

Laleli'de hamallık yapmak isteyenlerin belirli sokaklarda çalışma hakkını devralması, mesleği geçmişte önemli bir ekonomik değere dönüştürüyordu. Ancak bugün aynı sokaklar için istenen ücretler ciddi ölçüde gerilemiş durumda.

BİR ZAMANLAR SOKAKLAR 20 BİN DOLARA DEVREDİLİYORDU

Laleli'de hamallık yapan bir esnaf, 12 yıl önce çalıştığı sokağı başka birinden 5 bin dolara devraldığını anlattı. Geçmişte hamallık yapılan sokakların 15 bin ila 20 bin dolar arasında el değiştirdiğini belirten esnaf, bugün ise 3 bin dolara satışa çıkarılan yerlerin bile alıcı bulamadığını ifade etti.

Sokakların devredilmesi geleneğinin halen sürdüğünü belirten hamal, kendi çalışma hakkının ise babasından kendisine kaldığını söyledi.

HAFTALIK 500 DOLAR KAZANAN HAMALLAR 100 DOLARA ŞÜKREDİYOR

Mesleğin geçmişte çok daha kazançlı olduğunu anlatan hamal, eski gelirlerle bugünkü kazanç arasındaki farkı şu sözlerle dile getirdi:

"O zamanlar haftada 300-500 dolar sıkıntı değildi. Para rahat kazanabiliyorduk. Şimdi ben burada haftada 100 dolar kazansam şükrediyoruz."

Yaklaşık 10-12 yıldır hamallık yaptığını belirten esnafın anlattıkları, Laleli'de mesleğin ekonomik açıdan yaşadığı değişimi de ortaya koydu.

500-600 KİLOLUK YÜKÜ 6 DOLARA TAŞIYORLAR

Hamalların taşıdığı yüklerin ağırlığı da dikkat çekiyor. Laleli'de çalışan bir hamal, Yenikapı'dan yük getirdiğini ve taşıma karşılığında 6 dolar aldığını söyledi.

Bir seferde 400 ila 600 kilogram arasında yük taşıyabildiklerini belirten hamallar, geçmişte yüksek bedellerle devredilen sokaklarda bugün çok daha düşük kazançlarla çalışmaya devam ediyor.

Show Haber'e konuşan Laleli hamalları, bir dönem haftalık yüzlerce dolar kazandıran mesleğin bugün eski değerini kaybettiğini ve sokak devirlerinin de artık eskisi kadar rağbet görmediğini anlattı.