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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF İNDİR: LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman? meb.gov.tr tercih robotu açıldı mı? Gözler MEB'de

26.06.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih kılavuzu 2023 ile ilgili son dakika açıklaması bugün MEB tarafından yapılacak. Anadolu, Fen ya da İmam Hatip lisesine girmek isteyenler taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alarak tercih yapacaklar. 4 Haziran'da gerçekleştirilen ve 23 Haziran'da sonuçları erişime açılan Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları ile ilgili duyuru sonrası gözler MEB'den yapılacak LGS tercih kılavuzu açıklamasına çevrildi. Peki LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF İNDİR: LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman? meb.gov.tr tercih robotu açıldı mı? Gözler MEB'de

LGS tercih kılavuzu PDF olarak indirilebilecek. Liselere Geçiş Sistemi tercih kılavuzu için MEB'den son dakika açıklaması bekleniyor. LGS tercih kılavuzu açıklaması sonrası tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercihler; taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İşte 2023 LGS tercih kılavuzu ile ilgili detaylar...

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LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları sınav sonucunu öğrenen öğrenciler tarafından merak edildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Tercih dönemi sebebiyle MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

LİSE TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMALARI

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

İşte 2022 yılına ait lise taban ve tavan puanları...

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