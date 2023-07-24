LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR: Lise tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? LGS tercih sonuçları ekranı

LGS tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. LGS tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erdi. Çok sayıda vatandaş "2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, meb.gov.tr 2023 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

LGS tercih süreci 3 Temmuz'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erdi.

LGS tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS tercih süreci sona erdi. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek.

LGS tercih sürecinde listelerini gönderen adaylar sonuçların açıklamasını bekliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



