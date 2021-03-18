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LINA Coin nedir? İşte Linear (LINA) Coin yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 14:43 | Son Güncelleme

Son dönemlerde kripto para piyasası çok hareketli günler geçiriyor. Birçok kripto para birimi ise listelerde kendine yer buluyor. Linear (LINA) Coin, sınırsız likidite ile hemen sentetik varlıklar üretebilen, merkezsiz bir delta varlık olarak platformlarda yer alıyor. Binance’nin listeleyeceğini duyurduğu LINA, Binance’nin Innovation Zone bölgesinde listeleniyor.

LINA Coin nedir? İşte Linear (LINA) Coin yorumları

Kripto para piyasasında yatırım yapmak isteyen kullanıcılar, 18 Mart 08.00 itibariyle LINA/BTC, LINA/BUSD ve LINA/USDT işlem çiftleriyle işlem yapabilir. Binance, toplamda 1,8 milyon dolarlık LINA Coin’i indirimli fiyattan satacak. LINA Coin, şu an için $0,28’dan işlem görüyor. Lına Coin piyasa değeri ise $503.851.829.

LINEAR (LINA) COİN NEDİR?

LINA, kendisini likidite açısından sınırsız olarak tanımlayan ve sentetik varlıkları oluşturmaya imkan sunan Linear protokolünün yerel kripto para birimdir. LINA sahipleri merkeziyetsiz finans işlemlerinden yararlanabilirler. LINA Coin, DeFi protokolünde kullanılabilen ve stake etme, daha çok kredi verme aşamalarında tercih edilen, faiz getirisi tipinde ekstra coin kazancı elde etmeye imkan sunar.

LINA Coin’in şu an için piyasa değeri $503.851.829, toplam arzı ise 900,000,000, maksimum arzı ise 10.000.000.000. Dolaşım arzı ise 1.686.673.616. Son 24 saatteki işlem hacmi 1,150,318 TL’dir. Son 24 saatte en düşük $0,099, en yüksek $0,29’dan işlem görmüştür. Son 24 saatteki ticaret hacmi $576.602.949’dır. Piyasa değeri sıralamasında 118. Sırada yer almaktadır.

Alım satımı yapılan borsalarda güncel olarak 1 LINA Coin fiyatı 2,210 TL. Döviz cinsinden ise 0,294 Dolar olarak borsalarda alıcı buluyor. Linear (LINA), 24 saatte %190.208 artış gösterdi.

lina

LINEAR (LINA) COİN YORUMLARI

LINA Coin, işlem hacmi yüksek kripto para borsalarının listelerinde yer almasına bağlı olarak erişilebilirliği yüksek bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum LINA Coin’in yatırımcılar tarafından rahatlıkla fark edilebilmesini sağlıyor. İşlem hacmi yüksek borsaların listelerinde yer alması güven unsurunu yükselterek, yatırımcıların LINA Coin’i alım işlemlerinde daha çok tercih etmelerini sağlıyor. Talep yükselişleri ise LINA Coin fiyatında değer kazanımlarını gündeme getiriyor.

Diğer yandan merkezi olmayan finans işlemlerinin LINA Coin kullanımı ile gerçekleştirilebilmesi, geleneksel bankacılık hizmetlerinden yararlanamayanların LINA Coin alımına yönelmelerini sağlıyor. Bu kapsamda değer kazanımına yönelik beklentiler pozitif yönde şekilleniyor.

LINA Coin analistlerin geleceğini parlak gördükleri alt coinler arasında yer alıyor. Özellikle LINA Coin ile artbitraj işlemlerinde başarı sağlama oranının yüksek oluşu LINA Coin’in gelecekte yatırımcılar tarafından daha fazla talep göreceğini gösteriyor.

Analistler LINA Coin, stake etme işleminin ise son dönemlerde yatırımcılar tarafından tercih edildiğini belirtiyorlar. LINA Coin sahibi olan kişiler, belirli bir miktarı LINA’yı cüzdanlarında kitleyip, satış işlemi yapmama kararını alarak, LINA Coin cinsinden bir faiz kazancı elde edebilirler. Bu daha düşük riskli yatırımı tercih edenlerin oranının artışına bağlı olarak LINA Coin’in ve fiyat geleceğinin parlak olduğu analistlerce belirtiliyor.

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