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LPG fiyatları bu gece yarısı değişiyor! Arife günü akaryakıta yeni zam (26 Haziran Pazartesi güncel otogaz-benzin-mazot fiyatı)

26.06.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesinde yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Ay boyunca benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları için yapılan artışın yanında bu gece yarısından itibaren LPG (otogaz) fiyatları da değişecek. İşte 36 Haziran Pazartesi güncel İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı ile LPG fiyatları…

Son dakika: Motorin (mazot), benzin ve otogaz (LPG) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kuruna göre şekil almaya devam ediyor. Petrol fiyatları Rusya’daki Wagner krizi ile yükselirken, yurt içinde ise Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor kıran dolar/TL akaryakıt fiyatları üzerinde ilk etkisini gösterdi. Fiyatlar Kurban Bayramı arifesinde değişiyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt pompa fiyatları…

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SON DAKİKA: LPG İÇİN BU GECE ZAM BEKLENİYOR

Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi. Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.

PETROL FİYATLARI RUSYA ETKİSİ İLE YÜKSELDİ

Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseliş trendine girdi. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya'daki mevzilerinden çekilerek silahlı bir ayaklanmayı sona erdirdi. Ancak Rus lider Vladimir Putin rejiminin istikrarına ilişkin şüpheleri artırmasının ardından hisse senedi piyasaları karışık seyretti. Uluslararası gösterge olan Brent tipi ham petrolü haftanın ilk işlem günü Asya'daki sabah seansında yüzde 1,3’lük artışla varil başına 74,80 dolara yükselirken, ABD göstergesi Batı Texas (WTI) tipi yüzde 1,4 kadar artışla varil başına 70,11 dolara çıktı.

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Ham petrol göstergelerindeki artışlar, Wagner savaş lordu Prigojin'in hafta sonu Moskova ile savaşçılarını Rusya'nın güneyinden geri çekme konusunda anlaşmaya varmasının ardından geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 24.04 TL
Motorin: 23.87 TL
LPG (Otogaz): 10.59 TL

ANKARA
Benzin: 24.48 TL
Motorin: 24.28 TL
LPG (Otogaz): 10.77 TL

İZMİR
Benzin: 24.47 TL
Motorin: 24.36 TL
LPG (Otogaz): 10.66 TL

MOTORİN

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Akaryakıt

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