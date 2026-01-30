Maaş yönetiminde ne kadar beceriklisin? 

1/8
Maaş yattı, para hesabında bekliyor ama ödemeler bekleyemez... İlk olarak neyi ödersin?
Elden aldığım borçlarımı öderim.
Ödemelerden önce market alışverişi yaparım. Aç mı kalalım?
3/8
Daha bu ayın maaşını yeni almışken gelecek ayın para planını yaptığın oldu mu?
Çok oldu. Her ay sıkışıyorum.
Arada sırada yaptığım oldu.
Maaşımı alırım ve ayı temiz kapatmaya bakarım.
Düşünmem ya. Gelecek aya çok var.
4/8
Bu ay beklediğin zam oranını aldın diyelim. Finansal hayatında en çok ne değişir?
Borçlarımı daha erken kapatırım.
Kenara daha çok para atarım.
İstediğim cep telefonunu alabilirim sonunda.
Tatil için birikim yaparım.
Her şeye zam geldiği için değişen bir şey olmaz pek...
6/8
Bir ay içinde yaptığın harcamaları takip etme şeklini öğrenebilir miyiz?
Hesap hareketlerime şöyle bir göz gezdirmem yeterli.
Kredi kartı ekstrem her şeyi ortaya döküyor benim yerime.
Takip ettiğimi nereden çıkardınız?
7/8
Az kaldı! Daha önce iş yerinden avans istedin mi?
Birkaç kez istedim açıkçası.
Hiç istemedim çünkü ihtiyacım olmadı.
Avans alamıyorum maalesef.
8/8
Taksi kullanma sıklığın ne durumda?
Sık sık kullanıyorum. Yalan yok.
Toplu taşıma dururken taksi kullanmam ya.
Acil durumlarda mecbur kalıyorum.