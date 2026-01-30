FİNANS

Maaş yönetiminde ne kadar beceriklisin? 

Telefonunda birden hesaba para geldiğine dair beliren bildirim ayın en mutlu ama genelde en kısa süren anı. Sonrası zatem ödemeler, taksitler ve hesaptan ışık hızıyla eksilen rakamlar... E sen bu kaosun ortasında nasıl ayakta kalıyorsun?

El becerisi değil, cüzdan becerisini konuşacağız!

Maaş yattı, para hesabında bekliyor ama ödemeler bekleyemez... İlk olarak neyi ödersin?

Faturalarımı elbette.
Elden aldığım borçlarımı öderim.
Kiramı öderim.
Ödemelerden önce market alışverişi yaparım. Aç mı kalalım?
Yemek kartın var mı?

EVET
HAYIR
Daha bu ayın maaşını yeni almışken gelecek ayın para planını yaptığın oldu mu?

Çok oldu. Her ay sıkışıyorum.
Arada sırada yaptığım oldu.
Maaşımı alırım ve ayı temiz kapatmaya bakarım.
Düşünmem ya. Gelecek aya çok var.
Bu ay beklediğin zam oranını aldın diyelim. Finansal hayatında en çok ne değişir?

Borçlarımı daha erken kapatırım.
Kenara daha çok para atarım.
İstediğim cep telefonunu alabilirim sonunda.
Tatil için birikim yaparım.
Her şeye zam geldiği için değişen bir şey olmaz pek...
Gizemli soru: Bir kart seç!

Bir ay içinde yaptığın harcamaları takip etme şeklini öğrenebilir miyiz?

Hesap hareketlerime şöyle bir göz gezdirmem yeterli.
Not alırım genelde.
Kredi kartı ekstrem her şeyi ortaya döküyor benim yerime.
Aklımda tutuyorum.
Takip ettiğimi nereden çıkardınız?
Az kaldı! Daha önce iş yerinden avans istedin mi?

Birkaç kez istedim açıkçası.
Hiç istemedim çünkü ihtiyacım olmadı.
Avans alamıyorum maalesef.
4-5 kez istedim.
Taksi kullanma sıklığın ne durumda?

Sık sık kullanıyorum. Yalan yok.
Toplu taşıma dururken taksi kullanmam ya.
Acil durumlarda mecbur kalıyorum.
Arada sırada kullanırım.
