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Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin?

Maaşını yönetirken dikkat etmen gerekenler nelerdir? Bekleme maliyeti nedir? Ve neden bilmen gerekir? İhtiyacın olan her şeyi açıklıyoruz!

Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin?

Finans dünyasında oldukça önemli olan bekleme maliyeti sandığımızdan daha da mühim bir konu. Aslında tasarruf etme fikrini ertelerken zaman kazandığımızı düşünsek de finansal sistemde hareketsiz kalmak bedava bir şey değil. Beklemenin de aslında cebimizden çıkan bir faturası var...

Paranın da zaman değeri vardır.

Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin? 1

Bekleme maliyetinin temel taşı bugünkü 100 TL'nin yarınki 100 TL olmamasıdır. Bugün cebinizde olan paranın bir satın alma ve yatırım gücü vardır. Maaşınız yattığı an o parayı değerlendirmeyip hesapta öylece beklettiğiniz her gün, paranın alım gücü erir. Örneğin, maaş gününde ihtiyacınız olan bir ev eşyasını almayıp önümüzdeki ay alırım diye beklettiğinizde, sonraki ay aynı eşyaya muhtemelen daha fazla ödeyebilirsiniz.

Bileşik getiri trenini kaçırma riski bulunur.

Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin? 2

Yatırım yapmaya başlamak için maaşım biraz daha artsın ya da kenara büyük bir para atacak kadar biriksin diye beklemek en büyük finansal tuzaktır. Bileşik getiri yani paranın parayı doğurması ve o doğan paranın da tekrar para doğurması zamana ihtiyaç duyar.

Fırsat maliyeti unutulmamalıdır.

Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin? 3

Maaşı yönetirken parayı bir yerde bekletmek, aslında onu başka bir yerde değerlendirme fırsatından vazgeçmektir. Paranızı vadesiz hesapta veya nakitte beklettiğinizde, o paranın hisse senedinde, fonda veya altında üretebileceği potansiyel kazançtan mahrum kalırsınız. Kaçırdığınız o kazanç, sizin bekleme maliyetinizdir.

Zaman geçtikçe borç erteleme tuzağıyla faiz yükü artar.

Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin? 4

Maaşı aldıktan sonra kredi kartı borcunun tamamını ödemek yerine bu ay asgarisini ödeyeyim, kalan parayla rahat yaşarım diyerek aslında borcu erteliyoruz. Bu sırada da borcu geleceğe ertelemek, bekleme maliyetini en net hissettiren durum olarak karşımıza çıkıyor. Bankanın kalan borca işleteceği yüksek faiz, sadece o ayı kurtarmak için ödediğiniz ağır bir bedeldir.

Enflasyon karşısında fiyatlar maaşlardan önce yükseliyor.

Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin? 5

Maaşlar genellikle yılda bir veya iki kez güncellenirken, piyasadaki eğitim, teknoloj, seyahat ve otomotiv alanındaki fiyatlar her ay değişebilir. Bir harcamayı veya yatırımı ertelediğinizde, maaşınız sabit kalırken almak istediğiniz şeyin fiyatı yukarı doğru koşar. Yani beklemek, hedefinizle aranızdaki mesafeyi açar.

Doğru zamanı bekleme yanılgısı etkisine girersiniz.

Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin? 6

Pek çok insan yatırım yapmak için piyasalar biraz düşsün, dolar biraz gevşesin ya da en doğru anı yakalayayım diyerek maaşından kalan parayı nakitte bekletir. Oysa finans tarihçileri kanıtlamıştır ki en doğru zamanı beklerken nakitte kaybedilen para, piyasanın düşüşünden zarar etme riskinden her zaman daha büyüktür.

Finansal alışkanlık kazanma süresi uzuyor.

Maaşını Yönetirken “Bekleme Maliyeti”ni Neden Bilmelisin? 7

Bekleme maliyeti sadece parasal değil, aynı zamanda psikolojiktir. Örneğin önümüzdeki ay düzene gireceğim diyerek bütçe yapmayı, harcama takibini veya birikim disiplinini ertelediğiniz her ay, kötü finansal alışkanlıklarınızı kemikleştirirsiniz. Ertelediğiniz her ay, gelecekteki finansal özgürlüğünüzden çalınan zamandır.

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