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Maaşlar temmuz ayında yükseldi! Askerliği 6 ay uzatana 8 bin 35 lira...

20.07.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl binlere genç vatani görevini yerine getirirken askerliğini 1 yıla tamamlamak isteyen vatandaşlara düzenli maaş ödeniyor. Zorunlu askerlik süresi olan 6 ayın sonunda 6 ay daha kalmak isteyen gençlere asgari ücret bedeli üzerinden ödeme yapılıyor. Bu ücretler 1 Temmuz'da yapılan düzenleme sonrası, görev yerine göre 8 bin 35 liraya kadar çıkıyor. Öte yandan erler isterse 1 yılın ardından sözleşmeli erlik için başvurarak kariyer de yapabiliyor.

Maaşlar temmuz ayında yükseldi! Askerliği 6 ay uzatana 8 bin 35 lira...

Zorunlu askerlik hizmetinin 6 aya indirilmesi sonrası vatani görevini yapan gençlere yeni bir fırsat doğmuştu. Her yıl binlerce genç, 6 aylık askerlik görevini yerine getirirken isteyenler 6 ay daha kalabiliyor. Görevini 1 yıla tamamlamak isteyen vatandaşlar, ikinci 6 ay için ise asgari ücret tutarı kadar maaş alıyor. 1 Temmuz'da yapılan düzenleme sonrası her ay için ödenen maaşlar, görev yerlerine göre 8 bin 35 liraya kadar çıkıyor. Sürenin sonunda vatandaşlar 48 bin lirayı aşan gelir elde edebiliyor. İşte tüm merak edilenler...

ZORUNLU ASKERLİK 6 AYA İNMİŞTİ

Zorunlu askerlik süresi, 26 Haziran 2019’da yapılan değişiklikle erbaş ve erler için 6 aya inmişti. Bu süre, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay. Bedelli yapanlar da 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor. Sistem, zorunlu 6 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da tanıyor.

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MAAŞ 1 TEMMUZ'DA YENİDEN BELİRLENDİ

İsteyen erbaş ve erler, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzatabiliyor. Posta gazetesinde yer alan habere göre uzatma döneminde asgari ücret kadar da maaş veriliyor. Ödemelerde asgari ücret zammı belirleyici oluyor. 1 Temmuz’a kadar normal şartlarda 4 bin 253 lira maaş, hudutta görev yapana da ek 1.790 lira ödeniyordu. Yani toplam ödeme 6 bin 43 lira oluyordu. 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin neti 5 bin 500 liraya çıktı. Askerliği uzatanlara ödenecek tutarlar da yeniden belirlendi.

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8 BİN 35 LİRAYI BULUYOR

Yılın ikinci yarısı için askerliği uzatan er ve onbaşıya 5 bin 500 lira, çavuşlara 5 bin 838 lira normal maaş ödenecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara 2 bin 535 lira ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor. Bu şekilde erlerin toplam ödemesi 8 bin 35 lirayı buluyor. 6 ayda ele geçen tutar da 48 bin lirayı aşıyor. Ayrıca ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor.

ERLERE KARİYER İMKANI DA VAR

Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer isterse sözleşmeli er olarak da müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor. Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman, buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa, sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik
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