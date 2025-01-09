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Maaşlara zam geldi etiketler değişmeye başladı... Kola, meyve suyu, gazoz, soğuk çaya varana kadar yüzde 25'e yakın fiyat değişimi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
09.01.2025 12:25
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Maaşlara gelen zamlarla beraber diğer tüm kalemlerin fiyatları da değişiyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden gazlı içeceklerin tekel bayilerde fiyatlarının değiştiğini duyurdu. Peki, güncel fiyatlar ne? İşte detaylar...

Maaşlara zam geldi etiketler değişmeye başladı... Kola, meyve suyu, gazoz, soğuk çaya varana kadar yüzde 25'e yakın fiyat değişimi

2025 yılı zamları ile beraber geldi. Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin maaşları güncellenirken marketlerde, bakkalarda, tekel bayilerde de ürünlerin etiketleri değişmeye başladı.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden gazlı içecekler ve meyve sularına zam geldiğini duyurdu. Dündar, yüzde 16 ile yüzde 25 arasında zam geldiğini kaydederek güncel fiyatlı listeyi paylaştı.

İşte Dündar'ın paylaşımına göre,gazlı ve gazsız içeceklerin yeni fiyat listesi:

zamfg

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Zam Tekel bayi
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