Maaşlı Çalışanların Mutlaka Bilmesi Gereken 10 Finansal Taktik

1. Gelirini doğru hesapla!



Finansal olarak yapılan ilk ve en büyük hatalardan biri gelir hesabını doğru yapamamak... Bu tam olarak ne demek? Yıl boyunca maaşına ek olarak aldığın primler, ek ödemeler, mesailer senin düzenli gelirin değil. Bu yüzden de bütçeni yalnızca aylık düzenli olarak aldığın sabit maaş ödemesi olarak düşünmeli ve hareket etmelisin.

2. Bütçeni harcamana göre ayır.



Aylık olarak giderlerini sabit ve değişken olarak ikiye ayır. Mesela aylık olarak verdiğin faturalar, kira, ulaşım, internet vb. harcamalar senin sabit giderlerindir. Fakat market alışverişi, sosyal aktiviteler, yemek gibi giderler ise tamamen o ayki harcamana göre değişen değişken giderlerdir.

3. Mutlaka birikim yapmayı öncelik haline getir.



Birçok kişi birikim yapmayı ay sonunda elinde kalan paraya göre düşünüyor. Bu doğru bir birikim yöntemi değildir. Doğru yöntem ise, maaş yattığı anda o ay belirlediğin bir tutarı kenara koymaktır. Miktarın küçüklüğü ya da büyüklüğü önemli değil. Küçük bile olsa düzenli olduğu sürece uzun vadede istediğin birikime ulaşabilirsin.

4. Her zaman acil durum fonun olsun!



Hayatta bir saniye sonra bile ne olacağını kimse bilemez. Bu yüzden acil durum fonu, finansal olarak kendini güvende hissetmen için harika bir seçenektir. Beklenmedik sağlık giderleri, iş değişikliği veya ani masrafları her zaman düşün ve düzenli gelirin olmadığı bir zaman diliminde en azından 3-6 aylık yaşam giderini karşılayabilecek bir fonun olsun.

5. Kredi kartı senin paran değil!



Kredi kartı kullanımına baktığın zaman, doğru kullandığını düşünüyor musun? Kredi kartı yanlış kullanıldığı zaman maaşın yattığı an bitme ihtimali oldukça yüksek... Bir de sadece asgari ödeme yapıyorsan, borcu daha çok büyütürsün. Eğer mümkünse her ay kredi kartı ekstresini tamamen kapat.

6. Görünmeyen harcamalara dikkat!



Gözüne gelmeyen ve küçük gibi görünen harcamalar ay sonunda seni biraz üzebilir. Küçük zevklerinden biraz ödün vermek, daha çok birikim yapmanı sağlar. Günlük olarak kahve almak, online platformlara verilen paralar, dışarıdan yemek yemek gibi aktiviteler bütçenin en büyük düşmanı...

7. Paranın değer kaybı da aklında bulunsun.



Birikim yaparken, enflasyonu da her zaman hesaba katmalısın. Paranı biriktirirken nakit olarak kenara koymak yerine mevduat, fon veya uzun vadeli yatırım araçlarını öğren. Çünkü paranı uzun süre hiç değerlendirmeden tutmak, alım gücünü azaltır.

8. Tek gelire bağlı kalma.



Maaşın tek başına sana yeterli geliyor olsa bile, eğer imkanın varsa mutlaka ek işlere yönel. Uzun vadede yaptığın ek işlerle de tatmin edici bir yatırım sağlayabilirsin. Potansiyelini her zaman en yüksekte tutmaya çabala.

9. Her zaman hedeflerin olsun.



Birikim yaparken sana motivasyon sağlayacak en güçlü şey hedeflerdir. Araba almak, ev almak ya da borç kapatmak, seyahat etmek gibi hedefler harcamalarını daha bilinçli yapmanı sağlar. Hedef olmayınca para çok daha rahat harcanıyor.

10. Finansal olarak her zaman gündemi takip et!



Vergi düzenlemeleri, faiz oranları ve yatırım araçlarını güncel olarak takip etmek gerekir, çünkü sürekli değişkenlik gösterir. İlk önce temel finans bilgisini öğren ki, yanlış yatırımlarla paranı harcama. Unutma ki, ne kadar bilinçli olursan o kadar kazanırsın.