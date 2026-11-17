Ticaret Bakanlığı, bir mağazanın "Yüzde 80 indirim" başlıklı reklamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Firmaya, idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

KAMPANYANIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ BELİRTİLMEMİŞ

Bakanlıktan yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, bir mağazada “%80 İndirim” başlığıyla yapılan tanıtımlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği tespit edildi.

İDARİ PARA CEZASI VE REKLAM DURDURMA KARARI

Yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili işletmeye, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 14/1 ve 32/1 inci maddeleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi hükümlerine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın reklamlar ve kampanyalar ile ilgili doğru bilgilendirilmesini sağmalaya yönelik denetim ve incelemelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"