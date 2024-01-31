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Mahkemeden Elon Musk'a kötü haber: 56 milyar dolarlık maaş paketi...

31.01.2024 10:53 | Son Güncelleme:
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ABD'de yargıç, Tesla CEO'su Elon Musk'a ödenen maaş paketinin iptalinin önünü açtı. Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullandı.

Mahkemeden Elon Musk'a kötü haber: 56 milyar dolarlık maaş paketi...

ABD'de yargıç, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın maaş paketininin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına vardı.

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, şirketin hissedarı Richard Tornetta'nın açtığı davada görüşünü açıkladı.

56 MİLYAR DOLARLIK MAAŞ PAKETİ 'AKILALMAZ' BULUNDU

Görüşünde, Musk'un yaklaşık 56 milyar dolarlık maaş paketinin "akılalmaz bir meblağ" olduğunu ve Tesla'nın yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiğini belirten McCormick, davacının iptal hakkı bulunduğunu kaydetti.

McCormick, davacı lehine karar verildiğini, tarafların bu kararın uygulanması için bir tür nihai kural üzerinde görüşeceğini ve bu konuyu yargılama düzeyinde sonuçlandırmak için tüm konuları ele alan ortak bir mektup sunacağını bildirdi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk maaş paket
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