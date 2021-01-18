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Malatya ile Sivas’ın ulaşımını rahatlatacak yol tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2021 11:22 | Son Güncelleme

Malatya’yı Sivas’a bağlayan karayolu güzergahında dar yolları ve keskin virajları ile sürücülere zor anlar yaşatan Hekimhan Hasançelebi bölgesinde 34,3 kilometrelik bölünmüş yol ile köprüler ve tünellerin inşası tamamlandı. Böylece hem ulaşım rahatlayacak hem de zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.

Malatya ile Sivas’ın ulaşımını rahatlatacak yol tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce Malatya ile Sivas’ı birbirine bağlayan yol güzergahında yer alan Hekimhan 16.bölge hudut yolunun Hasançelebi bölgesinde 2016 yılında yapımına başlanılan 34,3 kilometrelik bölünmüş yol ile köprüler ve tünellerin inşası tamamlandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya ile Sivas’ı birbirine bağlayan yol güzergahındaki dar yolları ve keskin virajları ile geçmişte sürücülere zor anlar yaşatan Hekimhan 16.bölge hudut yolunun 34,3 kilometrelik kesiminin bölünmüş yola kavuştuğunu ifade etti.

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5 KÖPRÜ VE 7 TÜNEL YAPILDI

Milletvekili Çalık, proje kapsamında 560 metre uzunluğunda 5 adet köprü ile 4 bin 572 metre uzunluğunda 7 adet tünelin yapımının tamamlandığını belirterek, geriye sadece üç tünelde ikincil işlerinin kaldığını ve onlarda da çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacağını kaydetti.

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ZAMAN VE YAKITTAN TASARRUF

Çalık, 108 kilometre uzunluğundaki Sivas sınırından Malatya-Hekimhan arasındaki güzergahın yapılan çalışmalarla birlikte 4 kilometre kısalarak 104 kilometreye düştüğünü böylece zaman ve yakıttan tasarrufta sağlandığını belirtti. Çalık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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