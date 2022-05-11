FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Malezya Merkez Bankası, 4 yıl aradan sonra faiz artırdı

Malezya Merkez Bankası, 4 yıl aradan sonra faiz artırdı

11.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 4 yıl aradan sonra faiz oranını beklenmedik bir şekilde yükseltme kararı aldı. Söz konusu sürpriz karar, salgın sonrası dönemde meydana gelen ekonomik toparlanma belirtilerinin yanı sıra, yüksek emtia fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasının neden olduğu artan enflasyon oranlarının ardından geldi.

Malezya Merkez Bankası, 4 yıl aradan sonra faiz artırdı

Para politikası toplantısının ardından merkez bankasından yapılan açıklamada, "Küresel ekonominin yeniden açılması ve işgücü piyasa koşullarındaki iyileşme ekonomik aktivitenin toparlanmasını desteklemeye devam ediyor." ifadelerine yer verilirken gecelik politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 2'ye yükseltildiği bildirildi.

Söz konusu sürpriz karar, salgın sonrası dönemde meydana gelen ekonomik toparlanma belirtilerinin yanı sıra, yüksek emtia fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasının neden olduğu artan enflasyon oranlarının ardından geldi.

Açıklamada, beklenenden daha zayıf bir küresel büyüme, jeopolitik çatışmaların daha da tırmanması ve salgın gibi olumsuz gelişmelerin neden olduğu belirsizlik nedeniyle "büyümeye yönelik risklerin devam ettiği" kaydedildi.

Öte yandan Malezya Merkez Bankası, ülkenin2022 enflasyon ortalamasının yüzde 2,2 ile yüzde 3,2 arasında olacağı tahmininde bulundu.

Malezya, politika faizini en son Ocak 2018'de 0,25 puan artırarak yüzde 3,25'e yükseltme kararı almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı yatırımcılar nisan ayında satış yaptıYabancı yatırımcılar nisan ayında satış yaptı
Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklamasıBakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması
“Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz” diyerek uyardı“Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz” diyerek uyardı
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir! Bu harflere dikkat! e-devletten kontrol edin...

Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir! Bu harflere dikkat! e-devletten kontrol edin...

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

Bakan Nebati'den flaş enflasyon toplantısı

Bakan Nebati'den flaş enflasyon toplantısı

Altın ve dolarda enflasyon hareketliliği

Altın ve dolarda enflasyon hareketliliği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aile kurmak istiyorlar! “100’den fazla üçlü ilişki yaşadık”

Aile kurmak istiyorlar! “100’den fazla üçlü ilişki yaşadık”

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.