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Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

12.11.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Cari açığın azaltılması görevi hükümetindir." dedi.

Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Cari açığın azaltılması görevi hükümetindir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan TCMB
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