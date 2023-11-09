FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Maliyet artışı yok, zam var! Süt fiyatlarında etiketler değişiyor: 2 Kasım'dan bu yana...

Maliyet artışı yok, zam var! Süt fiyatlarında etiketler değişiyor: 2 Kasım'dan bu yana...

09.11.2023 07:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serbest piyasada çiğ süt fiyatının litresi 12 liradan 15 liraya yükseldi. Artış raflara da yansımaya başladı. Zincir marketlerde private label markalı yüzde 3.1 yağlı 1 litrelik sütün fiyatı 21.5 liradan 24 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, 2,5 liralık zammın müstahsilde süt fiyatının 15 liraya yükselmesinden kaynaklandığını belirtiyorlar.

Maliyet artışı yok, zam var! Süt fiyatlarında etiketler değişiyor: 2 Kasım'dan bu yana...

Çiğ süt fiyatının serbest piyasada 15 liraya yükselmesiyle raf fiyatına da yansıdı. Son 1 haftada zincir marketlerde private label markalı 1 litrelik yüzde 3.1 yağlı sütün fiyatı 21.5 liradan 24 liraya yükseldi.

ÇİĞ SÜT FİYATLARINA ZAM

Son dönemde başta Trakya’da çiğ süt fiyatına 15 lira talep edildiğini ve ardından diğer bölgelere yayılmaya başladığını kaydeden sektör temsilcileri, 2,5 liralık zammın müstahsilde süt fiyatının 15 liraya yükselmesinden kaynaklandığını belirtiyorlar Ulusal Süt Konseyi’nin referans fiyatı ise 11 lira 50 kuruş olarak yer alıyor.

iStock-1469777214

Zincir marketlerde normal yüzde 3 ve üzeri yağlı sütlerin fiyatı 24 lira ile 38 lira arasında değişiyor. Diğer yandan, kasım ayı itibarıyla süt ürünlerine yapılan zam raflara yansımaya başladı. Etiketlerde 2 Kasım’dan bu yana değişikliğe gidiliyor.

"ZAMMI YAPACAK MALİYET ARTIŞI YOK AMA..."

Trakya’da Çanakkale ve Edirne illerinde üreticilerin çiğ sütün fiyatına 15 lira talep etmeye başladıklarını aktaran temsilciler, ardından Balıkesir, Konya’da da talep edildiğini ve bunun son ürüne de fiyat olarak yansıdığını aktarıyorlar. Zamların ekim ayında geldiğini ve 1 Kasım itibarıyla da bir zammın daha yansıdığını ifade eden temsilciler, sonuç olarak işte iki kez yansımış olduğunu ifade ediyorlar. İndirim marketlerinde fason ürünlere ekimde ve kasımda toplamda 2,5 lira geldiğini dile getiren temsilciler, dünyada da son dönemde tek fiyatı artan gıda ürününün süt olduğunu aktardılar.

Yem fiyatların da uzun süredir aynı olduğunu ve bu zammın piyasada arz talepten oluşan bir gelişme olduğu vurgulanıyor. Serbest piyasada sütün fiyatı 13 lira civarında bulunuyor. Son dönemde rafta süt fiyatında yaşanan 2.5 liralık artışın nedeni çiğ sütün 15 liraya çıkması gösteriliyor. Bu zammı yapacak bir maliyet artışının gözükmediğine dikkat çeken temsilciler, arz talep dengesizliğini işaret ediyorlar.

iStock-1394758518

"20 GÜN SONRA SÜT ARTIŞLARI BAŞLAR"

Trakya’daki çiğ süt fiyatında yaşanan artış, zamanla Anadolu’ya yayılıyor. Trakya’da bugün çiğ süte 15,5 lira talep edilmeye başlandığını bildiren sektör temsilciler, bazı kooperatif başkanlarının 15,5 lira ifade etmeye başlandığını söylüyorlar. Çiğ sütte büyük bir sorunun olmadığını ve 15-20 güne süt arzında artışların başlayacağı belirtiliyor. USK’nın tavsiye taban fiyatının yanı sıra serbest piyasada oluşan bir fiyatın olduğunu paylaşan temsilciler, öte yandan kaliteli süt için belli bir oranda yüzde 10 prim verilebileceğini aktarıyorlar. Temsilciler, maliyet artışlarına rağmen fiyatların tutulduğu bir dönem olduğunu, şu anda böyle bir baskının olmadığı belirtiyorlar. (DÜNYA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi – kiracı sorununa boyut atlatacak uygulama! Ev sahibi – kiracı sorununa boyut atlatacak uygulama!
Brent petrol fiyatlarında 21 Temmuz'dan sonra bir ilk! 80 doların altına düştüBrent petrol fiyatlarında 21 Temmuz'dan sonra bir ilk! 80 doların altına düştü
Emekli olanların yerine çocukları geçebilecekEmekli olanların yerine çocukları geçebilecek
Anahtar Kelimeler:
süt

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.