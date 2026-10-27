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Manisa’da 9 ayda 27 bin kişi iş sahibi oldu

Manisa’da 2026 yılının ilk 9 ayında İŞKUR aracılığıyla 27 bin 335 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edildiği bildirildi. Aynı dönemde 64 bin 173 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti sunulurken 9 bin 654 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiği açıklandı.

Manisa’da 9 ayda 27 bin kişi iş sahibi oldu

Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün faaliyetleri, 2026 yılı 4. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda değerlendirildi.

Manisa Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri katıldı. Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikaları, işsizliğin önlenmesine yönelik uygulamalar ve aktif iş gücü programları ele alındı.

İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, toplantıda ocak-eylül döneminde yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı. Tufan, söz konusu dönemde 64 bin 173 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini ve işverenlerle temas kapsamında 9 bin 654 iş yerinin ziyaret edildiğini bildirdi.

Manisa’da 9 ayda 27 bin kişi iş sahibi oldu 1

İŞ ARAYANLARA EĞİTİM DESTEĞİ

İŞKUR İş Kulübü danışmanları tarafından 128 grupta toplam bin 682 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama kanalları konusunda eğitim verildiğini bildiren Tufan, meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında ise 289 eğitim kurumun ziyaret edilerek 6 bin 348 öğrenciye eğitim sunulduğunu söyledi.

Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında ocak-eylül döneminde 383 program açıldığını ve bu programlardan 8 bin 916 kişinin yararlandığını ifade eden Tufan, İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 160 program düzenlenirken bin 129 kişinin de işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesi sağlandığını açıkladı.

İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 143 programın devam ettiği ve bu programlardan 3 bin 212 kişinin yararlandığı bildiren Tufan, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ise 72 programda 4 bin 394 katılımcının yer aldığını belirtti.

Manisa’da 9 ayda 27 bin kişi iş sahibi oldu 2

MANİSA'DA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 6,4

Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istihdam verileri de paylaşıldı. Buna göre Türkiye genelinde 2026 yılı eylül ayı işsizlik oranı yüzde 8,4, istihdam oranı yüzde 48,3 ve iş gücüne katılım oranı yüzde 52,7 olarak açıklandı. İl bazında açıklanan son verilere göre ise Manisa’da 2025 yılı işsizlik oranı yüzde 6,4, iş gücüne katılım oranı yüzde 54,5 ve istihdam oranı yüzde 51 olarak kaydedildi.

Manisa’nın da içinde bulunduğu TR33 Bölgesi’nde 2025 yılı işsizlik oranının yüzde 6,4 olduğu, bu oranın 2024 yılında da aynı seviyede gerçekleştiği ifade edildi.

Toplantıda Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, 2026 yılının ilk 9 ayında mesleki eğitim alanında yürütülen faaliyetler ve eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda ise tarım sektöründe çalışanlara yönelik eğitimler ve sosyal haklar konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Manisa istihdam işsizlik oranı
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