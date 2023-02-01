Manisa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Şehzadeler TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 1.415 konut sahibini buluyor

Manisa Şehzadeler TOKİ projesinde kura çekimi bugün yapılıyor. 1.415 konutun sahibini bulacağı kura çekim töreni noter huzurunda ve Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, Manisa TOKİ KURA ÇEKİLİŞ sonuçları nasıl öğrenilir? Şehzadeler TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Asil ve yedek isimler listesi sorgulama ekranı...

Manisa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Manisa Şehzadeler ilçesinde yer alan konutların kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Manisa Şehzadeler TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

