FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Manisa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Şehzadeler TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 1.415 konut sahibini buluyor

Manisa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Şehzadeler TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 1.415 konut sahibini buluyor

01.02.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa TOKİ kura çekilişleri bugün başlıyor. Şehzadeler ilçesinde inşa edilecek olan 1.415 konut bugün sahibini bulacak. Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda çekilecek olan kura kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki Manisa TOKİ KURA sonuçları açıklandı mı? Şehzadeler TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar.

Manisa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Şehzadeler TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 1.415 konut sahibini buluyor

Manisa Şehzadeler TOKİ projesinde kura çekimi bugün yapılıyor. 1.415 konutun sahibini bulacağı kura çekim töreni noter huzurunda ve Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, Manisa TOKİ KURA ÇEKİLİŞ sonuçları nasıl öğrenilir? Şehzadeler TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Asil ve yedek isimler listesi sorgulama ekranı...

Manisa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Manisa Şehzadeler ilçesinde yer alan konutların kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

0,69 konut kredisi 2

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Manisa Şehzadeler TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üreticide 5, markette 17,5 TL! Üreticide 5, markette 17,5 TL!
Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun! Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!
Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...
Anahtar Kelimeler:
toki kura sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

Gram altın bekleyişte! Alım fırsatı ve rekor...

Gram altın bekleyişte! Alım fırsatı ve rekor...

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.