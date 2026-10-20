Mardin ve Denizli'deki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Mardin ve Denizli'de yürütülen ulaşım ve atık su arıtma projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MARDİN GÜNEYBATI ÇEVRE YOLU PROJESİ KAPSAMDA

Mardin Güneybatı Çevre Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla belirlenen bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırma işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

DENİZLİ'DE ATIK SU ARITMA TESİSİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

Denizli'de ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Denizli Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında kamulaştırma yapılacak. Bu doğrultuda, Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır