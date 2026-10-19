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Marketlerde '1 alana 1 bedava' oyunu! Fiyatlar şaşkına çevirdi

Zincir marketlerin "1 alana 1 bedava" kampanyalarındaki fiyat farkları dikkat çekti. Bazı ürünlerde beklenen indirimin sağlanmadığı görülürken, tüketiciler kampanya öncesinde fiyatların artırıldığını öne sürdü.

Marketlerde '1 alana 1 bedava' oyunu! Fiyatlar şaşkına çevirdi
Sariye Nur Dönmez

Zincir marketlerin tüketicileri alışverişe teşvik etmek amacıyla düzenlediği "1 alana 1 bedava" kampanyaları, fiyat farklılıkları nedeniyle tartışma konusu oldu. İndirim etiketleriyle dikkat çeken kampanyaların tüketicilere gerçekte ne kadar avantaj sağladığı merak edilirken, bazı ürünlerin kampanya kapsamındaki fiyatları ile normal satış fiyatları arasındaki fark dikkat çekti. Yapılan fiyat karşılaştırmaları, bedava olduğu düşünülen ikinci ürünün de maliyetinin önemli bir bölümünün tüketiciye yansıtılabildiğini ortaya koydu.

BEBEK BEZİNDE FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Normalde 279 lira 90 kuruşa satılan bir paket bebek bezinin fiyatının, "1 alana 1 bedava" kampanyasında 499 liraya yükseldiği görüldü.

Marketlerde 1 alana 1 bedava oyunu! Fiyatlar şaşkına çevirdi 1

ATV Haber'de aktarılan bilgilere göre, benzer bir fiyat farkı kâğıt havlu ürünlerinde de tespit edildi. Piyasada yaklaşık 200 liraya satılan 16'lı kağıt havlu, "1 alana 1 bedava" kampanyası kapsamında 379 lira 95 kuruştan satışa sunuldu. İki paket kağıt havlunun kampanyasız toplam fiyatı yaklaşık 400 lirayken, kampanyalı alışverişte tüketicinin sağladığı avantaj yalnızca 20 lira 5 kuruş oldu.

Marketlerde 1 alana 1 bedava oyunu! Fiyatlar şaşkına çevirdi 2

Bununla birlikte büyük puntolarla duyurulan "bedava" kampanyasının, tüketiciye sınırlı bir fiyat avantajı sağladığı görüldü.

DİŞ MACUNUNDA FİYAT 439 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Haberde dikkat çeken ürünlerden biri de diş macunu oldu. Başka marketlerde 129 lira 90 kuruşa satılan diş macununun, "1 alana 1 bedava" kampanyasını uygulayan markette 439 lira 95 kuruştan satışa sunulduğu belirtildi. Fiyatlar arasındaki büyük fark, kampanyaların tüketicilere gerçekte ne kadar tasarruf sağladığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

TÜKETİCİLERDEN KAMPANYALARA TEPKİ

İndirim kampanyalarına ilişkin görüşlerini paylaşan bazı tüketiciler, fiyatların kampanya öncesinde yükseltildiğini öne sürdü.Bir tüketici, "Öncesinde 600 liradan 1000 liraya fırlıyor, sonra geri 500'e falan düşüyor. Onlar yaşanıyor, evet" ifadelerini kullandı. Bir başka müşteri de kampanyalara güvenmediğini belirterek, ürünlerin fiyatlarının önceden artırıldığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
market fiyat
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