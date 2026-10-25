Marketlere yeni zorunluluk: Raflar değişecek, fiyatlar düşecek

Aracı zincirine neşter vuracak düzenleme yolda. Buna göre Yeni Hal Yasası geliyor. Düzenlemeyle aracıların zincirinin kırılması hem yerli üreticinin hem de vatandaşın kazanması bekleniyor. Meyve sebze fiyatlarını kalıcı olarak düşürecek yeni hal düzenlemesi için düğmeye basıldı. Dört bakanlık bir araya gelerek taslak çalışma hazırladı. Peki, düzenleme pazara ve markete nasıl yansıyacak? İşte detaylar...

TGRT Haber'de yer alan habere göre; haberde konuşan bir kişi "Köylüden buraya kadar veya üç-dört tane aracı geçiyor. Bu aracılar ne oluyor? Mesela biri 10 lira bindiriyor, birisi 20 oluyor, 30 oluyor, 40 oluyor, bize gelene kadar 50'yi buluyor bu" dedi.

Üreticinin emeğini, tüketicinin cebini koruyacak yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre; ürünler tarladan raflara doğrudan ulaşacak, aracı zinciri kırılacak.

Bir pazarcı "Tedarikçiler olduğu sürece bu fiyatlar böyle yükselir. Araya ne oluyor biliyor musun? 20 liraya aldığım mal, 10 lira da o koyuyor, 30 lira oluyor" dedi.

HAL YASASI TASLAĞI MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Hükümetin tarladan sofraya uzanan fiyat zincirini kontrol altına almak için üzerinde çalıştığı hal yasası taslağı Meclis'e gönderildi. Ticaret, Tarım, Hazine ve Çalışma bakanlıklarının ortak hazırladığı taslağın önümüzdeki günlerde kanun teklifi olarak sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle birlikte tarımsal üretimde aracı sorununun çözülmesi ve kayıt dışılığın tamamen önlenmesi amaçlanıyor.

RAFLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YERLİ ÜRÜNE AYRILACAK

Yeni hal yasası kapsamında üretimde kooperatifleşme yöntemi teşvik edilerek üreticinin doğrudan tüketiciye ulaşması hedefleniyor. Türkiye genelindeki 8.933 tarımsal amaçlı kooperatif sayısının kısa vadede iki katına çıkarılması planlanıyor. Market zincirlerine rafların büyük bölümünü yerli ürüne ayırma zorunluluğu getirilecek. Bunun için vergisel teşvikler verilecek. Muz, sarımsak ve limon gibi ürünlerde ithalatı dizginlemek amacıyla kota uygulamaları devreye sokulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tarımsal üretimdeki vergi kayıtlarını önlemek için toptancı hallerinde dijital takibi ve denetimleri sıkılaştıracak. Hallerdeki idari personelin veri aktarımı, stok takibi ve gıda güvenliği denetimlerindeki yasal sorumlulukları artırılacak.