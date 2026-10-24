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Marketteki görüntüler tepki çekmişti! Tebligat gönderildi, uygulamaya son verildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde zincir markette hırsızlık önlemi olarak müşterilerin içeriye girişte çantalarına bant yapıştırma ve mağaza girişindeki dolaplara koyma uygulaması, belediyenin tebligatıyla sona erdi. Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, "Sincan'da vatandaşımızı rencide eden hiçbir uygulamaya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle vermeyiz" dedi.

Marketteki görüntüler tepki çekmişti! Tebligat gönderildi, uygulamaya son verildi

İlçede faaliyet gösteren zincir markette alışveriş yapanlar, içeriye girişte çantalarına bant yapıştırılıp, kilitli dolaplara konulduğunu, bunun hırsızlığa karşı bir önlem olarak yapıldığını iddia ederek belediyeye ihbarda bulundu. WhatsApp ihbar hatları üzerinden iletilen şikayetler üzerine belediye zabıta ekipleri inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜLERLE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede şikayetlerin doğru olduğu, mağaza girişindeki güvenlik görevlilerinin müşterilerin çantalarını aldığı, bant yapıştırdığı ve vestiyer bölümündeki kilitli dolaplara koyduğu kamera görüntüleriyle tespit edildi.

Marketteki görüntüler tepki çekmişti! Tebligat gönderildi, uygulamaya son verildi 1

UYGULAMAYA SON VERİLDİ

Bunun üzerine belediye işletmeye tebligat gönderdi. Tebligatta, söz konusu uygulamanın kişi hürriyeti ve güvenliği, tüketici mevzuatı, mülkiyet hakkı gibi temel hak ve hürriyetlere aykırılık oluşturduğu, uygulamanın devam etmesi halinde idari işlem uygulanacağı belirtildi. Belediye konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na da bildirimde bulundu. Tebligatın ardından markette hırsızlığa önlem olarak yapılan uygulamaya son verildi.

Marketteki görüntüler tepki çekmişti! Tebligat gönderildi, uygulamaya son verildi 2

"VATANDAŞIN RENCİDE EDİLMESİNE GEÇİT VERMEYİZ"

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, "Tebligatın ardından ilgili zincir marketin mağazalarını ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük. Doğruyu yapan, vatandaşımızın yanında olan tüm esnafımızın yanındayız. Yanlışından vazgeçen, taleplerimize kulak veren işletmelere de teşekkür ediyoruz. Bu hamlenin vatandaşımızın iyiliğine sonuçlanması bizi gururlandırdı. Sincan'da vatandaşımızı rencide eden hiçbir uygulamaya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle vermeyiz" ifadelerini kullandı.

İşletmelerin zarar görmesini de istemediklerini, ancak bunun yolunun vatandaşı mağdur etmek olmadığını belirten Ocak, "Teknoloji ve güvenlik araçları gelişti. Bunun yolu poşet veya çanta bantlamak, vatandaşı ikinci sınıf insan konumuna sokmak değildir. Hırsızlıkla mücadele için kaymakamımızla, emniyet müdürümüzle ve market yöneticilerimizle oturup ortak akılla yeni yöntemler belirlemeye, katkı sunmaya hazırız. Yeter ki vatandaşımızın yüzü yere düşmesin" dedi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
market sincan
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