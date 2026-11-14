Marmaris'e "Balmoral" kruvaziyeriyle 906 turist geldi

Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan gelen 218 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğunluğu Birleşik Krallık vatandaşı 906 yolcu ile 572 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, diğerleri Dalyan ve Kaunos gezileri ile günübirlik tekne turlarına katıldı.

"Balmoral"ın bir sonraki durağının İstanbul olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır