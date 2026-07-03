Masrafsız Bankacılık Nedir? Bankaların Kestiği Masraflara Nasıl İtiraz Edilir?

Masrafsız bankacılık sistemi nedir?



Aslında olay tamamen dijitalleşmenin getirdiği bir kolaylık. Bazı bankalar veya bankaların alt markaları, işlemleri tamamen mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden yürütüyor. Fiziksel şube maliyetleri azaldığı için de bu tasarrufu kullanıcıya bir jest olarak geri yansıtıyorlar. Tabii şubeleri olduğu halde masrafsız bankacılık hizmetleri veren bankalar da var.

Masrafsız bankacılıkta şu işlemler ücretsiz olur:



EFT, Havale ve FAST: Gece yarısı arkadaşınıza gönderdiğiniz 100 TL için ekstra işlem ücreti ödemezsiniz.

Hesap Bakım Ücretleri: Hesabınız kenarda duruyor diye sizden periyodik kesintiler yapılmaz.

Kart Aidatları: Temel özelliklere sahip banka veya kredi kartları için yıllık kullanım bedeli alınmaz.

Bankalar yasal olarak hangi masrafları keser?

Bankacılık işlemlerinde işlem türüne, üyelik tipine veya kullandığınız pakete göre karşınıza çıkabilecek yasal kesintilerden en popülerleri şunlar:



Yıllık Kart Ücreti: Kredi kartlarının sunduğu taksit, mil veya ödül puanı gibi avantajların karşılığında yılda bir kez yansıtılan ücret.

Kredi Tahsis Ücreti (Dosya Masrafı): Kredi kullanırken yapılan operasyonel işlemler ve risk analizleri için yasal sınırlar dahilinde alınan bedel.

Limit Üstü Nakit Çekim Komisyonu: ATM'lerden günlük belirlenen nakit çekim limitini aştığınızda uygulanan komisyon tutarı.

Haksız kesilen ücretlere nasıl itiraz edilir?



"Bu ay ekstremde bence haksız olan bir kesinti var" diyorsanız, panik yapmayın. İzleyebileceğiniz çok net ve yasal yollar var:

1. Bankanın müşteri hizmetlerini arayın.



Bazen sistem hatasından ya da size özel tanımlanan bir muafiyetin süresi dolduğundan ücret kesilmiş olabilir. Durumu kibarca izah edin. Çoğu banka, sadık müşterilerini kaybetmemek adına bu ücreti iptal edip puan/bonus olarak iade edebiliyor.

2. Tüketici Hakem Heyetine başvurun.



Eğer bankanızla orta yolu bulamadıysanız ve kesilen ücretin yasal olmadığını düşünüyorsanız çözüm e-Devlet'te. e-Devlet kapısına giriş yapın ve arama çubuğuna "Tüketici Hakem Heyeti" yazın. Açılan ekranda şikayet edilen firma kısmına bankanızın ticari unvanını girin. Uyuşmazlık tutarını ve şikayetinizi yazıp, ekstre belgenizi sisteme yükleyin. Süreç birkaç ay sürebilir ama haklı bulunursanız o para hesabınıza iade edilir.

3. BDDK üzerinden şikayet oluşturun.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların uyması gereken kuralları belirler. Eğer mevzuata aykırı bir kesintiyle karşı karşıya olduğunuzdan eminseniz, BDDK'nın e-şikayet sistemi üzerinden de resmi bir bildirim oluşturabilirsiniz.