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Masrafsız Bankacılık Nedir? Bankaların Kestiği Masraflara Nasıl İtiraz Edilir?

Ekstrenizde "X ücreti" adı altında kesilen o gizemli 200 TL’yi görüp "Ben bu parayla bir kahve içerdim" diye hayıflandığınız anları çok iyi biliyoruz. Bankacılık sektörü devasa bir derya deniz; ancak bazen hangi bankanın, hangi işlemden, ne kadar kestiğini takip etmek tam bir bulmacaya dönüşebiliyor. İşte cebinizi rahatlatacak, kafanızdaki soru işaretlerini bitirecek o meşhur rehber:

Masrafsız Bankacılık Nedir? Bankaların Kestiği Masraflara Nasıl İtiraz Edilir?

Masrafsız bankacılık sistemi nedir?

Masrafsız Bankacılık Nedir? Bankaların Kestiği Masraflara Nasıl İtiraz Edilir? 1
Aslında olay tamamen dijitalleşmenin getirdiği bir kolaylık. Bazı bankalar veya bankaların alt markaları, işlemleri tamamen mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden yürütüyor. Fiziksel şube maliyetleri azaldığı için de bu tasarrufu kullanıcıya bir jest olarak geri yansıtıyorlar. Tabii şubeleri olduğu halde masrafsız bankacılık hizmetleri veren bankalar da var.

Masrafsız bankacılıkta şu işlemler ücretsiz olur:

Masrafsız Bankacılık Nedir? Bankaların Kestiği Masraflara Nasıl İtiraz Edilir? 2
EFT, Havale ve FAST: Gece yarısı arkadaşınıza gönderdiğiniz 100 TL için ekstra işlem ücreti ödemezsiniz.
Hesap Bakım Ücretleri: Hesabınız kenarda duruyor diye sizden periyodik kesintiler yapılmaz.
Kart Aidatları: Temel özelliklere sahip banka veya kredi kartları için yıllık kullanım bedeli alınmaz.

Bankalar yasal olarak hangi masrafları keser?

Bankacılık işlemlerinde işlem türüne, üyelik tipine veya kullandığınız pakete göre karşınıza çıkabilecek yasal kesintilerden en popülerleri şunlar:

Masrafsız Bankacılık Nedir? Bankaların Kestiği Masraflara Nasıl İtiraz Edilir? 3
Yıllık Kart Ücreti: Kredi kartlarının sunduğu taksit, mil veya ödül puanı gibi avantajların karşılığında yılda bir kez yansıtılan ücret.
Kredi Tahsis Ücreti (Dosya Masrafı): Kredi kullanırken yapılan operasyonel işlemler ve risk analizleri için yasal sınırlar dahilinde alınan bedel.
Limit Üstü Nakit Çekim Komisyonu: ATM'lerden günlük belirlenen nakit çekim limitini aştığınızda uygulanan komisyon tutarı.

Haksız kesilen ücretlere nasıl itiraz edilir?

Masrafsız Bankacılık Nedir? Bankaların Kestiği Masraflara Nasıl İtiraz Edilir? 4
"Bu ay ekstremde bence haksız olan bir kesinti var" diyorsanız, panik yapmayın. İzleyebileceğiniz çok net ve yasal yollar var:

1. Bankanın müşteri hizmetlerini arayın.

Bazen sistem hatasından ya da size özel tanımlanan bir muafiyetin süresi dolduğundan ücret kesilmiş olabilir. Durumu kibarca izah edin. Çoğu banka, sadık müşterilerini kaybetmemek adına bu ücreti iptal edip puan/bonus olarak iade edebiliyor.

2. Tüketici Hakem Heyetine başvurun.

Masrafsız Bankacılık Nedir? Bankaların Kestiği Masraflara Nasıl İtiraz Edilir? 5

Eğer bankanızla orta yolu bulamadıysanız ve kesilen ücretin yasal olmadığını düşünüyorsanız çözüm e-Devlet'te. e-Devlet kapısına giriş yapın ve arama çubuğuna "Tüketici Hakem Heyeti" yazın. Açılan ekranda şikayet edilen firma kısmına bankanızın ticari unvanını girin. Uyuşmazlık tutarını ve şikayetinizi yazıp, ekstre belgenizi sisteme yükleyin. Süreç birkaç ay sürebilir ama haklı bulunursanız o para hesabınıza iade edilir.

3. BDDK üzerinden şikayet oluşturun.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların uyması gereken kuralları belirler. Eğer mevzuata aykırı bir kesintiyle karşı karşıya olduğunuzdan eminseniz, BDDK'nın e-şikayet sistemi üzerinden de resmi bir bildirim oluşturabilirsiniz.

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ING Para Mevzuları
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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