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MAYIS 2023 ENFLASYON ORANI: TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, saat kaçta? Enflasyon beklentisi anketleri

04.06.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından Mayıs ayı için yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafımdan yayımlanacak olan veriler memur ve emekli maaşı zamları ve Haziran ayı kira artış oranı için belirleyici unsur olacak. Peki, TEFE TÜFE'ye göre belirlenen TÜİK enflasyon rakamları açıklaması için geri sayım sürüyor. Peki, mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 mayıs enflasyon beklentisi anketleri...

MAYIS 2023 ENFLASYON ORANI: TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, saat kaçta? Enflasyon beklentisi anketleri

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması yarın (5 Mayıs 2023 Pazartesi) yapılacak ve TEFE TÜFE'ye göre belirlenen TÜİK enflasyon rakamları memur ve emekli maaşı zamları ile Haziran ayı kira artış oranına yön verecek. TÜİK, her ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) rakamlarını yayımlıyor. 2023 Mayıs ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamada. Birçok kişi "Mayıs ayı enflasyon oranı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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TÜİK'TEN '2023 NİSAN ENFLASYON ORANI' AÇIKLAMASI

Nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili açıklama geçtiğimiz ay yapılmıştı.

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Son verilerde enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu.

Son Dakika Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.

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12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur.

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24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

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2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Enflasyon düşecek mi? Kademeli düşüş bekleniyor

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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Enflasyon oranı

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