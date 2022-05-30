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Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2022? TÜİK verileri (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

30.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve TÜİK verilerinin (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022'nin ilk dört aylık enflasyon oranları sonrası gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2022? TÜİK verileri (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2022? TÜİK verileri (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve TÜİK verilerinin (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok kişi arama motorlarında; Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2022? TÜİK verileri (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? gibi konu başlıklarını sorguluyor. Merak edilenler haberimizde...

MAYIS AYI ENFLASYON ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR 2022?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketinin sonuçları açıklandı.

Buna göre cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu.

Ayrıca katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

TÜİK VERİLERİ (TEFE-TÜFE) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB TÜFE
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