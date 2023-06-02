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MAYIS AYI ENFLASYON ORANI 2023: TEFE - TÜFE ile TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler...

02.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından yapılacak. Memur ve emekli zamları için belirleyici unsur olan veriler bu hafta açıklanacak. Bilindiği üzere hem kamu kurumlarında çalışan memurların hem de emekli vatandaşların maaşlarına gelecek zam için yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi gerekiyor. İlk 5 ayın rakamları açıklandı. Şimdi gözler TÜİK'ten gelecek açıklamada. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte enflasyon oranı beklentisi...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI 2023: TEFE - TÜFE ile TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler...

Mayıs ayı enflasyon oranı için beklenen açıklama TÜİK tarafından yapılacak. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 olarak açıklanmıştı. Emekli ve memurlar da dahil irçok kişi internette "2023 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 Mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi ve detaylar haberimizde...

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MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

Nisan ayına ilişkin açıklanan son verilerde enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu.

memur-enflasyon-farkı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan geçtiğimiz günlerde enflasyonun 2 yılda tek haneye ineceğini belirtmişti.

İşte Elvan'ın o açıklaması:

"Enflasyon konusunda şunu ifade edeyim, Türkiye'yi dünyadan soyutlayamayız. Dünyadaki gelişmeleri görmemiz gerekiyor. 5 yılda salgın yaşadık, pandemi geldi. Üretim ve tedarik zincirleri bozuldu. Gıda ve enerji fiyatlarında ciddi artış oldu. Küresel ölçekte tüm ülkelerde artış söz konusu oldu.

enflasyon

Türkiye petrol, doğal gaz ithal eden bir ülke. Hangi ürüne bakacak olursanız olun, bardak, kitap, kalem hangi üretim alanına gidecek olursanız olun, her alanda petrolü, doğal gazı kullanıyorsunuz. Onun fiyatlarının artması ve ithalatçısı olmanız doğal olarak bu fiyatlara yansıyor. Petrol ve doğal gazda düşüş oldu, enflasyona yönelik tedbirler alınıyor, alınmaya devam edecek. Orta vadede 2 yılda enflasyonun tek haneye inmesi hedefimiz. AK Parti hükümetleri enflasyonla mücadelede oldukça deneyime sahip. Büyümeyi sağlarken enflasyonu düşürebilme becerisini ortaya koyduk."

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MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Enflasyon düşecek mi? Kademeli düşüş bekleniyor

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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