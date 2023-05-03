MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TÜFE rakamları ile TÜİK Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artışı hesaplama

Mayıs ayı kira artış oranı TÜİK tarafından yapılacak olan enflsyon oranı açıklamasının ardından hesaplanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarının belli olması için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından yayımlanacak olan enflasyon oranları ile birlikte iş yerleri için kira artış oranı da belli olacak. İşte 2023 nisan ayı enflasyon rakamlarına göre mayıs ayı kira artış oranı hesaplama hakkında detaylar...
Mayıs ayı kira artış oranı merak konusu oldu. Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Açıklama sonrası gözler kira hesaplamalarında olacak.
Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı bugün saat 10:00'da açıklanacak.
Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı açıklamasının yön vereceği kira artış oranı hesaplamaları öncesi bilinmesi gereken bir husus var.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:
"1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor"
Yapılan açıklamaya göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
İŞ YERİ KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023
TÜFE Kira Artış Oranı: Yüzde 70,02
Kira Artış Tutarı: 7.020,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.020,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 204.240,00 Lira
KONUT KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira