MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI TARİHİ 2023: MEB 5000 personel alımı ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 ile tercih sonuçları sorgulama!

MEB personel alımı sonuçları merak edildi. MEB personel alımı tercih sonuçları, başvuruda bulunan adaylar için ÖSYM'nin AİS ekranında yayınlanacak. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, MEB personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürexi 30 Mart'ta sona erdi. Yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecekler.

MEB personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB personel alımı başvuru sonuçlarının geçen yıllarda yapılan tercihler baz alındığında bir ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

ÖSYM TERCİH SONUCU DUYURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

