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MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI TARİHİ 2023: MEB 5000 personel alımı ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 ile tercih sonuçları sorgulama!

05.04.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB personel alımı sonuçları; hemşire, mühendis, diyetisyen, büro personeli ve avukat gibi pozisyonlar için ÖSYM'nin KPSS-2023/4 kılavuzuyla 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından merak konusu oldu. MEB personel alımı başvuru sonuçları tarihi internette araştırılıyor. Peki, MEB 5000 personel alımı ne zaman açıklanacak?

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI TARİHİ 2023: MEB 5000 personel alımı ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 ile tercih sonuçları sorgulama!

MEB personel alımı sonuçları merak edildi. MEB personel alımı tercih sonuçları, başvuruda bulunan adaylar için ÖSYM'nin AİS ekranında yayınlanacak. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, MEB personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürexi 30 Mart'ta sona erdi. Yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecekler.

MEB personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB personel alımı başvuru sonuçlarının geçen yıllarda yapılan tercihler baz alındığında bir ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

ÖSYM TERCİH SONUCU DUYURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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