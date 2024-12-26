FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mediazone'dan bir yatırım daha! Hisse.net'i tüm haklarıyla satın aldı

Mediazone'dan bir yatırım daha! Hisse.net'i tüm haklarıyla satın aldı

26.12.2024 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en büyük dijital medya kuruluşlarından Mediazone, yatırımlarını sürdürerek büyümeye devam ediyor. Mynet, Onedio, Maçkolik, Webtekno ve Tvekstra markalarının yanına geçtiğimiz günlerde yemek.com'u da ekleyen Mediazone; son olarak Hisse.net'i tüm haklarıyla satın alarak finans ve yatırım dünyasına da adım atmış oldu.

Mediazone'dan bir yatırım daha! Hisse.net'i tüm haklarıyla satın aldı

Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Yaptığı yatırımlarla dijital dünyada gücünü her geçen gün artıran Mediazone, ekonomi dünyasındaki yeni yatırımıyla da ses getirdi.

HİSSE.NET DE MEDIAZONE AİLESİNE KATILDI

Finans, ekonomi ve borsa okuyucusu tarafından yıllardır sevilerek takip edilen Hisse.net Mediazone ailesine katıldı. İmzalanan anlaşma sonucunda Hisse.net'in tüm hakları Mediazone’a devredildi.

GÜNCEL HABERLER, DETAYLI ANALİZLER...

Kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olma özelliğini taşıyan hisse.net, gün içinde Borsa İstanbul'da yatırım yapan veya yapmak isteyen binlerce insanın buluşma noktası oluyor. Borsa ilgili güncel haberlerin ve detaylı analizlerin yanı sıra tartışmaların ve fikir alışverişlerinin olduğu aktif bir foruma da ev sahipliği yapan site, yatırımcılar için vazgeçilmez bir kaynak olma özelliği taşıyor.

GDGDG

MEDİAZONE BÜYÜYOR

Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonunu oluşturma ve reklam verenlere en iyi hizmeti sunma vizyonuyla yola çıkan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

FSDF

2023 yılında Mackolik ve Onedio’nun tek çatı altında birleşmesiyle kurulan Mediazone, Mynet, Webtekno ve son olarak Yemek.com satın alımlarını tamamlayarak dijital medya yatırımlarını maksimize etmenin yanı sıra, TV Ekstra ile dijital ve TV arasında güçlü bir köprü kurmayı, grup bünyesinde yer alan Mediazone Games girişimiyle oyun sektörüne de yatırımlarını sürdürüyor. Aylık 60 milyonun üzerinde ziyaretçi, aylık 10 milyardan fazla erişimi, +750 reklamvereniyle dijital medyanın veri, operasyon, teknoloji, reklam satışı, içerik, kullanıcı deneyimi gibi tüm kritik disiplinlerinde öncü konumda hizmet vermeyi sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Mediazone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın çıktı! Köşk küle döndü! Set ertelendi...

Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın çıktı! Köşk küle döndü! Set ertelendi...

Yılın son kararında TCMB'den ilk faiz indirimi geldi

Yılın son kararında TCMB'den ilk faiz indirimi geldi

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Kamuda maaş düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor

Kamuda maaş düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.