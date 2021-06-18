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Meditera Tıbbi Malzeme halka arz ne zaman? Meditera Tıbbi Malzeme halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?

18.06.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1983 yılında kurulan ve tıp alanında üretimler yapan Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret'in halka arz başvurusunun onaylandığı SPK tarafından duyuruldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar Meditera Tıbbi Malzeme halka arz ne zaman, Meditera Tıbbi Malzeme halka arz hisse fiyatı ne kadar sorularını merak ediyor. Peki Meditera Tıbbi Malzeme halka arz ne zaman? Meditera Tıbbi Malzeme halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir? İşte ayrıntılar...

Meditera Tıbbi Malzeme halka arz ne zaman? Meditera Tıbbi Malzeme halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?

SPK, tıp alanında üretimler yapan Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret'in halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Meditera Tıbbi Malzeme halka arz ne zaman sorusu vatandaşların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki Meditera Tıbbi Malzeme halka arz ne zaman?

MEDİTERA TIBBİ MALZEME HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret'in halka arz başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından duyuruldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar halka arz işlemiyle ilgili detayları araştırmaya koyuldu. SPK bülteninde yayınlanmış olan detaylara göre Meditera hisseleri 28 TL'den sabit fiyat ile satışa sunulmuş olacak. Aynı zamanda şirket halka arz ile beraber 27.000.000 TL olan sermayesini 7.000.000 TL çoğaltarak 34.000.000 TL'ye çıkaracak. Henüz halka arz olacağı tarih belli olmayan Meditera Tıbbi Malzeme'nin halka arzında hisse kodu da açıklanmadı. Detaylar yayınlandığında haberimizde yer bulacak.

Halka arz işlemine fazla talep gelmesi durumunda, ek pay satışı gerçekleştirilmeyecek. 1983 senesinde kurulmuş olan şirket anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal ürünleri üretimi yapılıyor.
Kurum iştiraklerinden olan ve Internacional Farmacéutica S.A. de C.V. (IFSA) firması ile de ortak girişim olarak kurulan S & Mohr firması Türkiye’deki tesislerinde cerrahi sütür, S&Mohr America firması ise Meksika’daki tesislerinde solunum devreleri ve aksesuarları gibi üretimler yapıyor ve Altech markası ile ihracat da gerçekleştiriyor.

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Borsa İstanbul
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