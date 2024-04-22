FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mehmet Şimşek'in 'yerel halk' kelimesi gündem olmuştu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Mehmet Şimşek'in 'yerel halk' kelimesi gündem olmuştu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.04.2024 12:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek IMF Bahar Toplantıları esnasında katıldığı bir panelde Türk vatandaşları için kullandığı ‘locals’ kelimesini kullanmıştı. Sosyal medyada tepki toplayan o ifadeye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Mehmet Şimşek'in 'yerel halk' kelimesi gündem olmuştu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türk vatandaşları için kullandığı ‘locals’ kelimesi tartışma yaratmıştı.

Sosyal medyada çok konuşulan konular arasına giren 'yerel halk' ifadesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında, "Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz" denildi.

AA-20240418-34297500-34297477-BAKAN_SIMSEK_ABDDE_TURKIYE_EKONOMISINI_DEGERLENDIRDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan “locals” kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin “yerel yatırımcıları” ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.

Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrikli otomobilde domino etkisi yaratacak hamleElektrikli otomobilde domino etkisi yaratacak hamle
Son enflasyon tahmini ile memur zammı değiştiSon enflasyon tahmini ile memur zammı değişti
Elif Aslı Yıldız'ın eski haberleri de ortaya çıktı! Elif Aslı Yıldız'ın eski haberleri de ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük’ten Deniz Zeyrek'e: 'Abin için ricacı oldun mu?'

Cem Küçük’ten Deniz Zeyrek'e: 'Abin için ricacı oldun mu?'

Son enflasyon tahmini ile memur zammı değişti

Son enflasyon tahmini ile memur zammı değişti

Navigasyon faciası! Uçurumdan yuvarlanıp yanarak can verdiler

Navigasyon faciası! Uçurumdan yuvarlanıp yanarak can verdiler

Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, takas dönemi başladı!

Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, takas dönemi başladı!

Elif Aslı Yıldız'ın eski haberleri de ortaya çıktı!

Elif Aslı Yıldız'ın eski haberleri de ortaya çıktı!

Fiyatlar yarıya düştü! 'Daha da düşüreceğiz'

Fiyatlar yarıya düştü! 'Daha da düşüreceğiz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.