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Mehmet Şimşek, 'tarihi bir toplantı' dedi, detayları duyurdu: Türk Yatırım Fonu geliyor: O ülke şimdiden sıraya girdi

18.05.2024 11:33
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Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Yatırım Fonu'nun 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kurulacağını duyurdu. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada fonun hem kamu hem de özel sektör yatırımlarının ivmelenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca Türkiye ekonomisinin güçlenmesine ve sürdürülebilir büyümesine destek olmayı hedeflediği vurgulandı. Şimşek, "Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Mehmet Şimşek, 'tarihi bir toplantı' dedi, detayları duyurdu: Türk Yatırım Fonu geliyor: O ülke şimdiden sıraya girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliği çerçevesinde Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel hale getirilerek güçlendirildiğini söyledi.

Türk Yatırım Fonu için emek veren, çaba harcayan herkese teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün Fon'un operasyonel hale getirilmesine ilişkin ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Türk Devletlerinin, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesi beklenmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde, Türk Yatırım Fonu'nu kurmaktaki en büyük amacımız, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır. Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, Fon birçok alanda projelere teknik destek verecektir. Fon, KOBİ'lerin büyümesinde ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok alandaki yatırımların artmasında kritik role sahip olacak ve devam eden ekonomik kalkınmaya katkı sunacaktır. Türk Yatırım Fonu'nu İstanbul'da kurmaya karar vermiştik. Bu konuda üye devletlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İstanbul'un jeopolitik konumu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve nitelikli beşeri sermayesi Fon'a büyük katkılar sunacaktır. Biz Fon’un yüksek standartlı bir uluslararası finans kuruluşu olmasını amaçlıyoruz. Fon, organizasyon yapısı, karar alma mekanizmaları, insan kaynakları, risk yönetimi, izleme ve denetleme fonksiyonlarıyla her açıdan uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak faaliyet gösterecektir."

"MACARİSTAN'IN TÜRK YATIRIM FONU'NA ÜYE OLMA İSTEĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Şimşek, bugün ayrıca, Fon'a ilişkin "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın imzalanacağına işaret ederek, Fon'un iş modelinde uzun dönemli finansal sürdürülebilirliğin temel ilke olması gerektiğini aktardı.

Ayrıca, Fon bünyesinde yüksek nitelikli, profesyonel kadroların oluşturulmasının da önem taşıdığını belirten Şimşek, "Bu çerçevede, Fon Başkanına ve Genel Müdürüne önemli görevler düşmektedir. Fon'un etkin işleyişini sağlayacak yönetmelikler ve iş planlarının hazırlanma sürecinin olabildiğince hızlı şekilde tamamlanması da en büyük temennimizdir. Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Fon faaliyetlerine başladığında Macaristan'ın üyelik sürecinin tamamlanması önem verdiğimiz gündem maddelerinden biri olacaktır. Türk Yatırım Fonu'nun, çalışma ilkeleri ve etkin işleyiş mekanizmasıyla başarılı işbirliklerine örnek olacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yatırım fonu
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