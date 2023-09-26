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Mehmet Şimşek'ten özel sektör vurgusu! 'Kapanması mümkün görünmüyor'

26.09.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli" açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşek'ten özel sektör vurgusu! 'Kapanması mümkün görünmüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılan yıllık toplantısına katıldıklarını bildirdi.

ÖZEL SEKTÖR VURGUSU: 'MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR'

Türkiye'nin, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"AIIB Başkanı ve maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu yılki toplantının teması olan 'Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme' konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik. Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli. Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait'e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı

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