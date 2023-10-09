FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı! Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı! Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

09.10.2023 13:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meka Beton halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 2 gün boyunca talep toplayan Meka Beton halka arzı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Meka Beton, 1 TL nominal değerli paylarını 25 TL sabit fiyattan satışa sundu. Peki, Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, Meka Beton halka arz sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı! Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Meka Beton halka arz sonuçları tüm yatırımcıların gündeminde. 5-6 Ekim tarihleri arasında 25 TL fiyatıyla talep toplayan MEKAG halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından lot dağıtımı, yatırımcılara aracı kurumlar vasıtasıyla yapıldı. Peki, Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte tüm detaylar...

MEKA BETON KAÇ LOT VERDİ?

Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6 LOT (125-150₺) pay edildi. Meka Beton halka arz kodu 'MEKAG' olarak açıklanmıştı.

borsa istanbul 1

MEKA BETON (MEKAG) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Meka Beton halka arz sonuçlarının KAP’a bildirilmesinin ardından birkaç gün sonra borsada işlem görmesi bekleniyor.

Halka arz sonuçlarının 9 Ekim’de ilan edileceği varsayıldığında şirketin MEKAG koduyla 11-12 Ekim tarihlerinde borsada işlem görmesi planlanıyor. Resmi tarih paylaşıldığı taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.

borsa istanbul

MEKA BETON ŞİRKETİ HAKKINDA

1987 yılı itibarıyla faaliyete başlayan Meka Beton Santralleri, yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve her türlü makine imalatı yapıp bu tesislerle ilgili montaj, bakım, onarım ve imalat hizmetleri vermektedir.

Şirket; beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gerçekleştirmekte; bu üretimleri için gerekli makine, teçhizat, ham madde, mamul ve yan mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket, ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir. Şirketin, mülkiyeti kendisine ait 3 adet üretim tesisi bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1.20 düşük faizli konut kredisi yolda! İşte başvuru ekranı1.20 düşük faizli konut kredisi yolda! İşte başvuru ekranı
'Kadın emeğinin rolü' Nobel Ekonomi Ödülü'nü getirdi'Kadın emeğinin rolü' Nobel Ekonomi Ödülü'nü getirdi
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip! Türkiye'den yeni hamle...Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip! Türkiye'den yeni hamle...
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.