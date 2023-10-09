Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı! Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Meka Beton halka arz sonuçları tüm yatırımcıların gündeminde. 5-6 Ekim tarihleri arasında 25 TL fiyatıyla talep toplayan MEKAG halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından lot dağıtımı, yatırımcılara aracı kurumlar vasıtasıyla yapıldı. Peki, Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte tüm detaylar...

MEKA BETON KAÇ LOT VERDİ?

Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6 LOT (125-150₺) pay edildi. Meka Beton halka arz kodu 'MEKAG' olarak açıklanmıştı.

MEKA BETON (MEKAG) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Meka Beton halka arz sonuçlarının KAP’a bildirilmesinin ardından birkaç gün sonra borsada işlem görmesi bekleniyor.

Halka arz sonuçlarının 9 Ekim’de ilan edileceği varsayıldığında şirketin MEKAG koduyla 11-12 Ekim tarihlerinde borsada işlem görmesi planlanıyor. Resmi tarih paylaşıldığı taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.

MEKA BETON ŞİRKETİ HAKKINDA

1987 yılı itibarıyla faaliyete başlayan Meka Beton Santralleri, yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve her türlü makine imalatı yapıp bu tesislerle ilgili montaj, bakım, onarım ve imalat hizmetleri vermektedir.

Şirket; beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gerçekleştirmekte; bu üretimleri için gerekli makine, teçhizat, ham madde, mamul ve yan mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket, ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir. Şirketin, mülkiyeti kendisine ait 3 adet üretim tesisi bulunmaktadır.

