FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Meka Beton Santralleri halka arz başladı mı, kaç gün sürecek? MEKAG hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Meka Beton Santralleri halka arz başladı mı, kaç gün sürecek? MEKAG hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

05.10.2023 13:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meka Beton halka arz işlemleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 29 Eylül Cuma akşamı Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yayımladığı bültende, halka arzına onay verilen Meka Beton MEKAG, bugün itibarıyla talep toplamaya başlıyor. Tüm yatırımcılar, Meka Beton Santralleri halka arz işlemi kaç gün sürecek? MEKAG hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konuya dair tüm detaylar...

Meka Beton Santralleri halka arz başladı mı, kaç gün sürecek? MEKAG hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Meka Beton Santralleri (MEKAG) halka arzında talep toplama sürecine dair araştırmalar yoğunlaştı. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG toplamda 16.900.000 lotunu satışa çıkardı. Peki, Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman, kaç gün olacak? MEKAG hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte Meka Beton halka arz işlemlerine dair tüm merak edilenler...

MEKA BETON SANTRALLERİ HALKA ARZ BAŞLADI MI?

Meka Beton MEKAG, bugün itibarıyla talep toplamaya başlıyor. Meka Beton halka arz tarihleri ise 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı. Bu tarihler arasında halka arz işlemi yapılabilecek.

borsa-istanbul-milyoner

MEKAG HİSSE FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak.

0x0-borsa-istanbul-companies-see-market-value-hit-record-levels-1492982051363

MEKA BETON KAÇ LOT DAĞITACAK?

Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı

1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).

2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).

2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).

3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).

3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'ndan yeni karar, bankalara talimat verildi! Merkez Bankası'ndan yeni karar, bankalara talimat verildi!
Akaryakıtta yeni dönem! Gelir İdaresi Başkanlığı karar aldı, Darphane üretecek: 31 Aralık 2024’e kadar süre verildiAkaryakıtta yeni dönem! Gelir İdaresi Başkanlığı karar aldı, Darphane üretecek: 31 Aralık 2024’e kadar süre verildi
‘Milyarlarca dolar... Hepsi masamda’ demişti!‘Milyarlarca dolar... Hepsi masamda’ demişti!

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.