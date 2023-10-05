Meka Beton Santralleri halka arz başladı mı, kaç gün sürecek? MEKAG hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Meka Beton Santralleri (MEKAG) halka arzında talep toplama sürecine dair araştırmalar yoğunlaştı. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG toplamda 16.900.000 lotunu satışa çıkardı. Peki, Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman, kaç gün olacak? MEKAG hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte Meka Beton halka arz işlemlerine dair tüm merak edilenler...

MEKA BETON SANTRALLERİ HALKA ARZ BAŞLADI MI?

Meka Beton MEKAG, bugün itibarıyla talep toplamaya başlıyor. Meka Beton halka arz tarihleri ise 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı. Bu tarihler arasında halka arz işlemi yapılabilecek.

MEKAG HİSSE FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak.

MEKA BETON KAÇ LOT DAĞITACAK?

Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı

1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).

2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).

2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).

3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).

3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.



